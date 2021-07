Olimpiadi, fioretto femminile a squadre di bronzo: battuti gli Stati Uniti

Volpi, Errigo, Batini e Cipressa chiudono la finale per il terzo posto 45-23

Arriva dalla gara a squadre l’unica medaglia del fioretto femminile a Tokyo 2020: dopo la sconfitta in semifinale con la Francia, l’Italia rappresentata in pedana da Arianna Errigo, Martina Batini, Alice Volpi ed Erica Cipressa conquista il bronzo nella "finalina" contro gli Stati Uniti. Il punteggio finale è di 45-23. Si tratta della quinta medaglia (3 argenti, 2 bronzi) della scherma azzurra in Giappone.