Olimpiadi, la staffetta 4×100 mista è di bronzo

Arriva un altro bronzo per l'Italia ai Giochi

LA GARA - La staffetta 4x100 mista è stata così gestita dagli azzurri: Thomas Ceccon a dorso in 52"52 è secondo, Nicolò Martinenghi idem dopo la frazione a rana in 58"11, Federico Burdisso difende il terzo posto a farfalla in 51"07 e Alessandro Miressi dopo la frazione a stile libero spara 47"47. Tempi (3'29"17 totale) che valgono una medaglia di bronzo stupenda Davanti agli italiani ecco gli Usa di Dressel col record mondiale in 3'26"79 sulla Gran Bretagna da record europeo in 3'27"51. Medaglia di legno per la Russia in 3'29"22.