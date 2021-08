Olimpiadi, l’Italia del ciclismo è d’oro nell’inseguimento a squadre con record del mondo

Fenomenali Francesco Lamon, Simone Consonni, Jonathan Milan e Filippo Ganna.

Battuta in finale la Danimarca con uno stratosferico 3'42''032, ovvero nuovo record del mondo. Bronzo conquistato dall'Australia, che ha sconfitto la Nuova Zelanda nell'altra finale. Per l'Italia si tratta della medaglia n° 30 della spedizione a Tokyo, la 12^ nella disciplina, che però mancava il podio da Città del Messico 1968. Per gli azzurri sesto oro in questa edizione dei Giochi giapponesi.