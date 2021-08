Olimpiadi, l’Italia fa 40 medaglie: bronzo per la ginnastica ritmica a squadre

Si chiude con una medaglia di bronzo la spedizione dell'Italia ai Giochi di Tokyo 2020

E' arrivata all'alba la medaglia numero 40 per l' Italia ai Giochi di Tokyo. Si tratta di un bellissimo bronzo per merito della prova a squadre nella ginnastica ritmica , con le farfalle che hanno centrato lo splendido traguardo dietro a Bulgaria e ROC.

Le atlete Alessia Maurelli, Martina Centofanti, Agnese Duranti, Daniela Mogurean, Martina Santandrea sono state capaci di portare a casa un terzo posto che vale un traguardo incredibile per loro e allo stesso tempo che stabilisce un altro record, ovvero quello di una medaglia conquistata in ogni giornata olimpica. Non era mai capitato prima nella storia.