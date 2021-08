Olimpiadi, Marcell Jacobs nella storia: 9″84 e finale dei 100 m

Il velocista corre in 9''84 facendo segnare il nuovo record d'Europa

Marcell Jacobs è nella storia. Alle Olimpiadi sono solo grandi emozioni per quanto riguarda "l'alta velocità". L'atleta italiano fa sognare l'Italia: il velocista è il primo italiano di sempre a qualificarsi per una finale olimpica sui 100 metri.

Jacobs ha corso in 9''84 facendo segnare il nuovo record d'Europa . Qualcosa di assolutamente incredibile e, probabilmente, anche migliorabile vista la partenza non perfetta. Questi i suoi numeri: Tempo di reazione dai blocchi 0.179, media di velocità 38.8 e 42.7 di picco, il migliore della sua semifinale. Vent nella norma + 0,9 metri al secondo. La finalissima che mette in palio le medaglie sarà alle 14.50.

Ha preso parte alle semifinali anche l'altro velocista azzurro Filippo Tortu che, però, non è riuscito ad accedere alla finale facendo peggio di ieri. L'azzurro chiude settimo la sua semifinale in 10''16 e viene eliminato. "Penso di aver fatto una buona gara, ma peggio di ieri. E c'è chi ha corso più veloce di me. Non sono soddisfatto ma sono orgoglioso del percorso che ho fatto. Dei sacrifici. Lavorerò per essere più competitivo tra tre anni", le sue parole a caldo.