Olimpiadi, Maria Centracchio di bronzo nel Judo

Arriva la decima medaglia per l'Italia ai Giochi di Tokyo

Il judo azzurro fa ancora festa alle Olimpiadi . Dopo il bronzo di Odette Giuffrida, stavolta è la molisana Maria Centracchio a conquistare il terzo gradino del podio. Dopo aver superato Damiella Nomenjanahary (MAD) ai sedicesimi di finale, l’ungherese Ozbas agli ottavi e la polacca Ozdoba-Blach ai quarti, la nostra atleta ha perso contro la campionessa di Rio 2016 Tina Trstenjak in semifinale finendosi a giocare la "finalina" per il bronzo.

Grande prestazione per l'azzurra che non ha concesso nessun attacco all’olandese Franssen e ha vinto con tre shido dopo il golden-score e dopo quattro minuti di combattimento aperto. È la prima medaglia olimpica individuale del Molise presa nella categoria -63 kg.

Per l'Italia si tratta della decima medaglia fin qui conquistata ai Giochi olimpici di Tokyo, per la Centracchio la prima olimpica in assoluto della sua carriera nonché la prima del Molise nella storia delle Olimpiadi. Complimenti all'azzurra!