Olimpiadi, medaglia nella scherma a squadre: la spada azzurra è di bronzo

Un'altra medaglia per l'Italia ai Giochi di Tokyo

Un'altra medaglia per l'Italia ai Giochi di Tokyo . La spada femminile torna sul podio: 25 anni dopo l’argento di Atlanta 1996 le azzurre sono di bronzo dopo il successo 23-21 sulla Cina nella finale per il terzo posto. Si tratta della terza medaglia della scherma a Tokyo 2020 dopo le medaglie d'argento ottenute da Luigi Samele (sciabola) e Daniele Garozzo (fioretto).

VITTORIA - Nella finale, a rompere l’equilibrio nella sfida contro le cinesi - prive della campionessa olimpica Sun - sono stati i due parziali (4-0 e 5-1) segnati da Rossella Fiamingo e Mara Navarria a metà dell’assalto che hanno portato le azzurre avanti 15-8. La chiusura della finale, però, è spettata alla più giovane, Federica Isola, mentre nel penultimo assalto è salita in pedana anche Alberta Santuccio. Per le spadiste azzurre - che non si erano qualificate per la prova a squadre dei Giochi di Rio 2016 - è la terza medaglia olimpica della storia dopo l’argento a squadre ad Atlanta 1996 e quello individuale di Rossella Fiamingo a Rio 2016.