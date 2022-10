Olimpiadi Milano Cortina 2026: aggiornamenti sui lavori in corso

Dopo Pechino 2022, i prossimi giochi olimpici invernali saranno ospitati in Italia

Redazione ITASportPress

Dopo Pechino 2022, i prossimi giochi olimpici invernali saranno ospitati dal nostro Belpaese e già la macchina organizzativa è in moto per arrivare pronti all’evento. Da quando a febbraio la bandiera olimpica è arrivata in Italia è tutto un fermento di incontri e iniziative tra politica, delegazioni sportive e partner per le sponsorship. Scopriamo le presentazioni, le prime indiscrezioni ma anche il percorso che ha portato a questo traguardo importante.

Le Olimpiadi, dall'antico al moderno

Sebbene i primi Giochi antichi si siano svolti a Olimpia, in Grecia, dal 776 a.C. al 393 d.C., ci sono voluti 1503 anni per il ritorno delle Olimpiadi.

Infatti, le prime Olimpiadi moderne si sono tenute ad Atene, nel 1896, grazie al barone francese Pierre de Coubertin che presentò l'idea nel 1894.

Il suo pensiero originale era di inaugurare i Giochi moderni nel 1900 nella sua Parigi, ma i delegati di 34 Paesi furono così entusiasti dell'idea che lo convinsero a spostare i Giochi al 1896 e a far sì che Atene fosse la prima sede.

La torcia olimpica fu inaugurata per la prima volta ai Giochi di Amsterdam del 1928 e la moderna staffetta della fiaccola olimpica fu istituita per la prima volta ai Giochi Olimpici di Berlino del 1936. Nella prossima edizione del 2026 la fiamma olimpica si accenderà in Italia e non è la prima volta. Il nostro Paese ha ospitato i Giochi in altre tre occasioni: i Giochi olimpici invernali del 1956 a Cortina d'Ampezzo, i Giochi del 1960 a Roma e gli ultimi Giochi olimpici invernali del 2006 a Torino.

La presentazione dei giochi olimpici invernali 2026

I prossimi Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano cortina 2026 sono stati presentati lo scorso mercoledì 8 giugno. In una cornice di alto livello istituzionale, presso la Sala Sassoli della Farnesina, si è svolto l’evento denominato “Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali Milano Cortina 2026. La Diplomazia dello Sport di fronte alle Sfide Globali”.

Presenti alte cariche dello stato, come il Ministro degli Esteri Di Maio e il Ministro Lamorgese, alcune realtà imprenditoriali italiane e personaggi sportivi di primo ordine. Ne è emerso che i Giochi dovranno essere approcciati come un’occasione per promuovere il Sistema Paese complessivo. Lo sport può fare da cassa di risonanza ed espandere i benefici in altri settori interconnessi, come quello del turismo. Inoltre l’Italia avrà modo di sfruttare una vetrina internazionale che possa esaltare le sue eccellenze che vanno dall’enogastronomia all’innovazione tecnologica e industriale. Da qui si sono pensati possibili format che possano consentire l’integrazione tra la promozione di sport, turismo e innovazione.

All’evento erano presenti anche Deborah Compagnoni e Bebe Vio, nominate Ambassador dei giochi olimpici e paraolimpici di Milano Cortina 2026, che hanno effettuato la cerimonia del passaggio delle bandiere.

L’auspicio è anche che il nostro Paese possa spiccare con le performance sportive degli atleti, come avvenuto con l’argento nello snowboard misto di Moioli e Visintin a Pechino 2022, che ha contribuito ad arrivare alle 15 medaglie totali.

Il primo meeting per i partner di Milano Cortina 2026

L’intento è che le Olimpiadi invernali del 2026 possano fungere anche da boost per l’economia del Paese, muovendo positivamente l’indotto.

Non resta escluso il commercio di attrezzature e abbigliamento sportivi per appassionati e professionisti, con i due grandi protagonisti che restano abbigliamento e tavole da snowboard, abbigliamento e attrezzature per lo sci alpino, seguite da quelle per lo sci nordico, tra cui quello di fondo.

Con questo obiettivo, Milano ha ospitato il primo meeting tra i partner nazionali e internazionali, due giorni totalmente dedicata alla definizione del percorso che condurrà ai Giochi del 2026.

Nella sede della Fondazione Milano Cortina 2026, presso la Torre Allianz di Milano, si sono ritrovati partner, sponsor e altri portatori di interessi.

L’apertura dei lavori è stata affidata ai rappresentanti dei territori e delle istituzioni coinvolte, tra cui il Sottosegretario allo Sport Antonio Rossi, Cristiano Corazzari in qualità di Assessore al Territorio, Cultura e Sport della Regione Veneto e Martina Riva, Assessora allo Sport, Turismo e Politiche Giovanili del Comune di Milano.

Immancabili gli interventi di apertura di Giovanni Malagò, Presidente del CONI e della Fondazione Milano Cortina 2026, e di Tiziana Nasi, Vicepresidentessa del Comitato Italiano Paralimpico.

La parte operativa del meeting ha visto i responsabili delle diverse aree di Milano Cortina 2026, nell’ambito delle rispettive competenze, che hanno presentato ai global e domestic partners i progetti pensati per i Giochi del 2026.