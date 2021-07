Olimpiadi, Nespoli d’argento nell’arco

Altra medaglia per l'Italia ai Giochi

Per Nespoli si tratta della terza medaglia olimpiaca dopo l’oro a squadre a Londra 2012 e l'argento a squadre a Pechino 2008. È la medaglia numero 23 della spedizione azzurra, la seconda per l’arco dopo il bronzo conquistato ieri da Lucilla Boari.

Il cammino che ha portato alla medaglia di Nespoli è stato davvero eccellente. Agli ottavi ha eliminato 6-0 il brasiliano D’Almeida, poi un 6-4 sul tedesco Unruh e il 6-2 (29-27 28-30 28-27 29-28) in semifinale l’atleta di Taiwan Tang Chih in una gara sontuosa in cui ha messo a segno dieci 10 e dieci 9. In finale, come detto, ha avuto la meglio il turco Gazoz ma è comunque una grande festa!