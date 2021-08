Olimpiadi, storico: 100 metri d’oro per Marcell Jacobs

Il 26enne di Desenzano del Garda ha vinto una medaglia storica

Pazzesco, incredibile, indimenticabile! Marcell Jacobs è medaglia d'oro in 9"80 nei 100 metri! Mai un italiano aveva partecipato a una finale e alla prima volta è stato un pazzesco successo. Partito bene l'italiano di Desenzano del Garda ha bruciato tutti allo sprint. Il 26enne conquista un oro da vero campione con una freddezza e una forza incredibile. Jacobs ha battuto l'americano Fred Kerley (9"84) e il canadese Andre De Grasse (9"89). Le prime parole dell'atleta italiano ai microfoni della Rai: "Devo ringraziare il mio staff e dedico la medaglia a mio nonno che non c'è più e a tutta la mia famiglia. Ci metterò un pò a capire e a realizzare cosa ho fatto. Il più grande desiderio di ogni atleta è di vincere la medaglia e io sono riuscito a coronare questo sogno"

LA GARA - Laddove non era riuscito Pietro, e nemmeno Livio, è arrivato Marcell. Un italiano sul gradino più alto del podio olimpico, nella gara più breve dell'atletica, sulla distanza sulla quale tutti sognano di cimentarsi. Un trionfo che arriva meno di dieci mintui dopo quello di Tamberi, e ha la forza di un uragano. Perché Marcell Lamont Jacobs vince, strapazza gli avversari, e segna ancora il record europeo, 9.80, dopo il 9.84 della semifinale (e dopo il 9.94 della batteria, che era già stato record italiano). Una serie sontuosa, che ha fatto impazzire l'Italia nell'ora di pranzo di una bollente domenica d'agosto. Doveva "pizzicare" la partenza, Marcell. E l'ha fatto, c'è riuscito, uscendo come un missile dai blocchi, e producendo un'accelerazione mostruosa. Fino a fare la lepre per tutti, fino oltre il traguardo. Dietro di lui, il vuoto. Lo statunitesne Fred Kerley è argento in 9.84, il canadese Andre De Grasse bronzo in 9.89. Un esito leggendario, che fa esplodere il tifo dei (purtroppo pochi) presenti, e scatenando il po-popo-po-po-poo-poo della squadra azzurra, compatta ad applaudire i compagni in questa giornata indimenticabile.