Olimpiadi, Tamberi è d’oro nel salto in alto

Una finale incredibile nel salto in alto a Tokyo

Incredibile medaglia d'oro di Gianmarco Tamberi nel salto in alto. Una sfida interminabile conclusasi sulla misura di 2 metri e 37. Primo posto insieme ex-aequo con Barshim, atleta del Qatar. L’altista azzurro prima della sfida olimpica aveva detto: “Ho messo l’atletica davanti a tutto per tornare al top: credo di esserci riuscito, e per questo sono sereno, guardo al mio percorso con il sorriso”. La medaglia è assolutamente meritata. Complimenti a Gianmarco.

LA GARA - E' l'epilogo più bello, il più atteso e sognato. L'oro olimpico che si divide in due parti, e va al collo di Gianmarco Tamberi e Mutaz Barshim, gli amici di una vita in pedana, appaiati a 2,37. E l'Italia torna a vincere un oro olimpico, il primo in questa specialità, sancendo in maniera definitiva la rinascita di un movimento straordinario, fatto di migliaia di atleti, tecnici e dirigenti volontari, milioni di appassionati, che sono sempre stati lì. Gianmarco Tamberi oggi li rappresenta tutti, ha il tricolore sul petto, e porta avanti l'orgoglio di un Paese che ama questo sport, ma che aspettava da tanto, troppo tempo, un nuovo Rinascimento. Eccolo Tamberi, che piange, cinque anni dopo l'infortunio di Montecarlo, e l'appuntamento perso di Rio. Piangono in tanti con lui, stasera. Perché l'oro di Gimbo, è l'oro di tutti.