Olimpiadi Tokyo, la Pellegrini ha ottenuto il pass: “Piango per l’emozione”

Ci sarà anche la campionessa Federica Pellegrini ai Giochi di Tokyo. La nuotatrice azzurra ha ottenuto il pass per la sua 5^ Olimpiade vincendo la finale dei 200 sl agli Assoluti di nuoto di Riccione col tempo di 1’56″69 . Al termine della gara non è riuscita a trattenere le lacrime: “Piango per l’emozione. Non sono stati mesi semplici, direi che adesso si respira meglio. La quinta Olimpiade: sono tante… adesso piango di nuovo”. E’ una Federica Pellegrini commossa fino alle lacrime quella che esce dalla vasca di Riccione dove si è regalata la partecipazione numero 5 ai Giochi; l’olimpionica del nuoto ha vinto il titolo italiano nei 200 stile che le è valso il pass per Tokyo. “Per me non è stato così facile accettare tempi non miei – ha detto ai microfoni della Rai -, c’è tanto lavoro da fare, il tempo è arrivato oggi nella mia gara. Sono contenta del tempo di tutto perché siamo in linea con tutti gli altri campionati italiani fatti negli anni scorsi”. Federica Pellegrini ha attraversato momenti difficili anche per essere risultata positiva al Covid .