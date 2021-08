Padel, l’ex Juventus e Catania Almiron batte tutti: “Iniziato solo 4 anni fa”

L’ex calciatore argentino è uno dei più assidui frequentatori dei tornei FITPRA di padel nella zona di Catania. La stessa dove da poco più di un anno ha aperto il suo centro Almiron Padel House

Il Padel è il nuovo fenomeno di tendenza consacrato in tutti i circoli dove si ritrovano parlamentari, presidenti, lobbisti e calciatori. Le mosse imprenditoriali nel padel di Zlatan Ibrahimovic sono ben note, così come è lunghissimo l’elenco di ex calciatori – e altri vip – che si sono avvicinati al mondo della pala, mostrando buone qualità e dando un impulso all’attenzione mediatica nei confronti del gioco. Antonio Cassano ha vinto un torneo FITPRA a Genova (dove risiede e gioca assiduamente), Marco Materazzi è arrivato in finale in Umbria, e tanti altri hanno fatto almeno un tentativo. Ma nessuno, a oggi, pare coinvolto nell’universo padel quanto l’argentino Sergio Almiron, che molti ricorderanno per i quindici anni abbondanti trascorsi da centrocampista nel campionato italiano.

Arrivato all’Udinese nel 2001, a 21 anni, ha giocato anche per Verona, Empoli, Juventus, Fiorentina, Bari e Catania, dove ha chiuso la sua carriera professionistica nel 2015. Dopo l’addio al calcio giocato è rimasto nell’ambiente come dirigente, proprio a Catania, dove ha deciso di buttarsi a capofitto nel padel. “Tutto è nato circa quattro anni fa – ha detto in una intervista –, quando un amico mi ha invitato a giocare. Da lì, grazie alla passione, è nato un lungo percorso che mi ha portato a investire in questo sport -riporta sportennis.it-”. Nel maggio del 2020 ha aperto a Gravina di Catania il suo centro Almiron Padel House, e negli ultimi mesi è diventato uno dei più assidui frequentatori dei tornei FITPRA della zona.

“Il padel – ha aggiunto – è perfetto per continuare a fare un po’ di sport, ma in campo cerco solo di divertirmi”. Evidentemente si diverte un sacco, visto che solo negli ultimi sei mesi il suo nome figura in ben 26 tabelloni diversi, fra doppio maschile con Giuseppe Tringale e doppio misto con la moglie, Alejandra Elsa Tripiana. E i risultati sono interessanti: Almiron ha giocato la bellezza di sei finali, vincendone una a marzo al Messina Padel Village. Segno che, pur avendo un passato da professionista di altissimo livello, ha sposato a pieno lo spirito amatoriale FITPRA, dove il divertimento e la voglia di stare insieme viene prima di tutto. E chissà che a suon di risultati l’italo-argentino non riesca anche a conquistare un posto per il Master regionale del Campionato Nazionale FITPRA by Noberasco, in programma dall’8 al 10 ottobre.

Al momento non sarebbe fra i qualificati, ma con ancora un mese abbondante di tornei avrà altre chance preziose per raccogliere punti, sia nel maschile sia nel misto. E con una motivazione in più data dal fatto che la fase finale del primo Campionato Nazionale FITPRA by Noberasco si giocherà dal 30 ottobre al 1° novembre allo splendido 7 Padel Village di Siracusa, nella sua Sicilia, la regione dove risiede da oltre dieci anni e ha deciso di rimanere a vivere anche una volta terminata la sua avventura nel mondo del pallone.

Accanto alla figura dell’Almiron giocatore amatoriale, che nell’ultimo torneo FIP Rise del Mas Padel di Catania si è anche regalato l’esordio internazionale, c’è quella dell’Almiron imprenditore, che ha deciso di puntare sullo sport della pala con una struttura di primissimo piano, dotata di 6 campi panoramici sempre affollatissimi. Li hanno aperti nel maggio del 2020, dopo le difficoltà del primo lockdown, e hanno riscosso immediatamente un enorme successo.

Una delle chiavi è stata proprio quella di puntare sull’attività FITPRA: basti pensare che delle 11 squadre catanesi iscritte nella prima edizione della Coppa Italia FITPRA by Noberasco, ben sette erano del centro di Gravina di Catania. In una c’era anche lui stesso, protagonista nella vittoria del Girone provinciale e della Fase Oro, prima dello stop nel Master regionale disputato a Caltanissetta.

Da non dimenticare i tornei: a marzo in un week-end sono arrivati a raccogliere quasi 200 iscritti, e dal 3 al 5 settembre all’Almiron Padel House si replica con un altro fine settimana in salsa FITPRA, con doppio maschile, femminile e misto. Sarà una delle ultime chance di fare punti in vista del Master regionale, per i tanti che scenderanno in campo e anche per il padrone di casa. Che dopo una brillante carriera nel calcio ci riprova nel padel, da giocatore e imprenditore. Col circuito FITPRA a segnarne il percorso.