Pallanuoto, 4^ Memorial “Mauro Maugeri”: la Pozzillo vince torneo master

Torneo per onorare il ct del Setterosa, ma è stato anche un evento di solidarietà: l’incasso delle iscrizioni è stato interamente devoluto all’AIRC.

Nelle splendide acque di Aci Castello, sotto il maniero normanno del paese in Provincia di Catania, si è svolto questo pomeriggio il Memorial "Mauro Maugeri". Un torneo di pallanuoto master giunto alla quarta edizione organizzato in memoria dell'ex ct del Setterosa scomparso prematuramente il 30 novembre del 2017. Hanno partecipato quattro formazioni e in mattinata si sono disputate le partite eliminatorie e poi nel pomeriggio la semifinale e la finale. A vincere il 4^ Memorial Mauro Maugeri è stata la Pozzillo Acireale.