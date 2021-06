Pallanuoto, Brescia battuto dal Ferencvaros che sfiderà in finale la Pro Recco

La Pro Recco si qualifica per la finale di Champions League: Barceloneta ko 12-10. Niente da fare invece per Brescia

Non ci sarà una finale di Champions League tutta italiana nella pallanuoto. La Pro Recco sfiderà infatti il Ferencavaros che ha battuto il Brescia nella seconda semifinale per 14-12. I campioni d'Italia se la giocano alla pari contro quelli d'Europa fino alle battute conclusive. Dopo il 4-0 iniziale degli ungheresi, che sembrava aver subito indirizzato il match, i ragazzi allenati da Bovo hanno reagito fino a chiudere il terzo quarto in parità, sull'11-11. Nell'ultimo quarto grande equilbrio fino al minuto finale, nel quale i campioni d'Europa uscenti hanno avuto la meglio grazie alle reti di Constantin-Bicari e Vamos. A Brescia rimane la soddisfazione di aver tenuto testa a una big assoluta della pallanuoto europea, dopo aver interrotto il dominio in Italia della Pro Recco.