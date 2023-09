Pallanuoto in lutto, è morto Luca Giustolisi

Pallanuoto in lutto per la scomparsa di Luca Giustolisi, ex campione azzurro che aveva 53 anni. E' stato sconfitto da un tumore troppo aggressivo. La pallanuoto lo ricorda per sensibilità ed eleganza, passione e competenza che aveva trasportato anche fuori dalla vasca in veste di commentatore tecnico, dirigente, allenatore, psicologo e mental coach. Medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Atlanta 1996, campione d'Europa l'anno prima a Vienna, Luca è nato a Trieste il 13 marzo 1970 e ha giocato nella fila di Roma, CN Posillipo e Pro Recco vincendo praticamente tutto: uno Scudetto, due Coppe Campioni, una Coppa Len e una Coppa delle Coppe. Sposato con la mezzosoprano Anna Caterina Antonacci, lascia il figlio Gillo