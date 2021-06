Pallanuoto, la Pro Recco affonda il Ferencvaros ed è campione d’Europa

Difesa ermetica dei liguri stasera ha dominato l'attacco avversario e a Coppa dei Campioni torna in Italia dopo 6 anni

La Pro Recco è campione d'Europa per la nona volta nella storia. A Belgrado nella finale di Champions League di pallanuoto, la squadra ligure ha sconfitto i campioni uscenti del Ferencvaros con il risultato di 9-6. Grande difesa e super attacco dei recchellini che hanno dominato i forti ungheresi per tutti i quattro tempi. Una vera impresa del sette di Aicardi stasera che dimentica la sconfitta nella finale scudetto contro il Brescia che oggi ha battuto il Barceloneta conquistando il terzo posto in Champions.