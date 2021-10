Pallanuoto, Memorial Mauro Maugeri: Catania onora ex ct Setterosa

In passato il Memorial si è svolto ad Aci Castello, proprio sotto il Castello, luogo amato da Mauro Maugeri

Si è svolto ieri a Catania il Memorial Mauro Maugeri, un evento giunto alla terza edizione per ricordare l'ex ct del Setterosa scomparso prematuramente lo scorso 30 novembre del 2017 a causa di una grave malattia. Una giornata per stare insieme ricordando il grande Mauro che ha dato lustro alla pallanuoto italiana ma soprattutto ha lasciato un segno indelebile nel cuore di tutte le persone che lo hanno conosciuto. Mauro Maugeri è stato un grande allenatore, un grande amico e una persona stupenda. E ieri molti amici si sono si sono dati appuntamento alla piscina "Francesco Scuderi" di Catania per ricordarlo giocando a pallanuoto con il sorriso come avrebbe voluto Mauro. «Insieme per ricordare, insieme per continuare a lottare». È stato questo lo slogan del Memorial Mauro Maugeri, che ha avuto inizio alle 9,30 con l'organizzazione di Marcello Duro e con il contributo di Graziella Musumeci, moglie di Mauro. Hanno partecipato 4 squadre, formazioni dove Mauro Maugeri ha militato in carriera da giocatore o allenatore. Ma è stata soprattutto una gara di solidarietà, infatti il trofeo ha sostenuto la Fondazione Airc per la Ricerca sul Cancro.