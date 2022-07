Pallanuoto, stasera la finale Italia-Spagna. Dove vederla in tv

Capitano e idolo incontrastato il trentatraseienne Felipe Perrone, giocatore universale nato a Rio de Janeiro, ma spagnolo acquisito che con la calottina roja ha conquistato un argento a Gwangju, Roma 2009 e un bronzo a Melbourne 2007. Il dieci spagnolo, ex Savona e Pro Recco, continua a dispensare fosforo e pallanuoto: battuti gli azzurri in rimonta 14-12 nel girone (Italia avanti 10-6), la Spagna ha atteso un turno in meno e si è sbarazzata ai quarti non facilmente del Montenegro, bronzo europeo, per 7-6. Di nuovo come tre anni fa in semifinale poi spazzata via la Croazia, bronzo iridato, per 10-5, in un match senza storia con Granados Ortega autore di una quaterna. In porta ha salutato il mito Lopez Pinedo, sostituito da Aguirre.