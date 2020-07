Pallanuoto, Aicardi sta meglio. Tamponi agli azzurri del Settebello hanno dato esito negativo

A seguito della positività al Covid-19 di Matteo Aicardi, la Federazione Italiana Nuoto ha sottoposto atleti, staff e dirigenti della nazionale di pallanuoto in collegiale a Siracusa, il personale alberghiero e la squadra del CC Ortigia – in allenamento nella stessa piscina che stanno utilizzando gli azzurri – ai tamponi per verificarne lo stato di salute. Tutti i tamponi eseguiti giovedì hanno dato esito negativo.

Pertanto il collegiale del Settebello, già sottoposto a tamponi a inizio giugno, prosegue sotto il rigoroso controllo dello staff medico, ossequiando le disposizioni di legge in materia, come del resto finora avvenuto. Nel frattempo il centroboa Aicardi è ricoverato precauzionalmente all’ospedale di Albenga in uno stato febbrile basso e controllato che non desta preoccupazioni ed è seguito, oltre che dallo staff sanitario del nosocomio, dal medico federale Lorenzo Marugo e dal medico responsabile del Settebello Giovanni Melchiorri.

E’ verosimile che il centroboa abbia contratto il virus lontano dalla sede del collegiale azzurro, che ha lasciato lo scorso 7 luglio per sottoporsi ad una serie di controlli in ambiente ospedaliero ad una spalla dolorante dopo aver saltato cautelativamente tre giorni di allenamento (4-5-6 luglio).