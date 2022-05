Pallavolo, Champions: stasera Trento in finale contro Zaksa. Dove vederla

L'Italia porta due squadre in finale di Champions League

Redazione ITASportPress

Sesta finale di Champions League per il Trento che stasera ci riproverà a riportare a casa il trofeo che manca dal 2011. Poi per i trentini due ko nel 2016 e nel 2021. Non sarà facile ma con la spinta di Kaziyski e dei tanti giovani si può provare l'impresa visto che di fronte il Trento troverà una montagna che è la squadra polacca dello Zaksa. La speranza è che Michieletto ma soprattutto Lavia abbiano ritrovato la brillantezza dei giorni migliori che era andata scemando nella lunga serie di semifinale contro i marchigiani. Dall’altra parte della rete gli attaccanti di palla alta si chiamano Kaczmarek, Sliwka e Semeniuk, tutta gente che sa giocare bene al momento giusto e che difficilmente sbaglia gli appuntamenti con le finali e dunque c’è bisogno in casa trentina di una continuità che ha caratterizzato per lunghi tratti la stagione dell’Itas ma non l’ultima parte, se non per le prove di un Kaziyski che poche volte si è fatto trovare impreparato (forse solo in gara3 di semifinale).

SALA STAMPA - Alcuni fra i passaggi più significativi della conferenza stampa della viglia della Finale di 2022 CEV Champions League, svoltasi ieri mattina alla presenza di allenatore e capitano di Trentino Volley.

Angelo Lorenzetti:“Rispetto alla Finale della scorsa edizione sono cambiate tante cose, anche solo per il fatto che ci saranno diversi giocatori differenti in campo. I paragoni, quindi, non servono a molto; il nostro mix di esperienza e gioventù ci ha regalato curiosità ed entusiasmo e ci ha permesso di passare indenne anche i momenti più difficili. Questa Finale è una grande opportunità individuale ma anche di gruppo; il percorso del Kedzierzyn-Kozle è simile: è arrivato ancora una volta qui e questo dimostra la qualità della società e dell’ambiente. Siamo orgogliosi di essere a Lubiana oggi e domani, questo è un match che arriva al termine di una stagione in cui non avevamo particolari aspettative per questa competizione, perché non sapevamo che livello di pallavolo saremmo arrivati a giocare”.

Matey Kaziyski: “Sono molto felice di poter vivere da protagonista un’altra Finale di Champions League dopo quelle che ho vissuto tanti anni fa sempre con Trento. Da allora sono cambiate molte cose e tutto ciò mi permetterà di provare qualcosa di ancora differente rispetto al passato. Siamo orgogliosi di essere arrivati sino a Lubiana, perché non era un percorso né semplice né scontato. E’ un grande risultato ma non vogliamo ovviamente accontentarci di tutto ciò e daremo il massimo per vincere; siamo una squadra che ha lavorato tanto con un unico obiettivo".

CHE SFIDE - I due Club vantano una lunga serie di confronti diretti nelle Coppe Europee, tant’è vero che lo Zaksa rappresenta la formazione straniera affrontata il maggior numero di volte da Trentino Volley con nove precedenti ufficiali; solo la Dinamo Mosca ne conta altrettanti. Il duello è andato in scena nella fase a gironi delle edizioni 2012, 2013 e 2018 della Champions League, nella semifinale di Coppa CEV 2015 e nella SuperFinals della passata edizione a Verona. Il bilancio sorride ai colori gialloblù per 5-4, con Trento che però ha perso gli ultimi tre scontri diretti: oltre al precedente in terra scaligera, ci sono infatti anche le partite giocate il 20 dicembre 2017 in Polonia e poi il 14 febbraio 2018 alla BLM Group Arena. Contro la formazione polacca Matey Kaziyski ha realizzato un beneaugurante record di Trentino Volley relativo alle coppe europee: quello degli ace realizzati in una sola partita da singolo un giocatore gialloblù. Il 28 marzo 2015 proprio contro lo Zaksa, il capitano firmò 8 ace personali contribuendo in maniera fondamentale al successo casalingo per 3-2.

LA SEDE - La finale si giocherà in Slovenia all’Arena Stozice di Lubiana. Oggi la pallavolo italiana nell’anno del Mondiale porta due finaliste in Champions League. Infatti dopo 33 anni l'ultimo atto della coppa parla italiano. Nel 1989 furono Modena per gli uomini e e Ravenna per le donne, stasera c'è Trento per gli uomini e Conegliano per le donne.

ORARIO E TV - Alle 18 la finale femminile, nella quale si riaffrontano il Vakifbank Istanbul (Turchia), allenato da Giovanni Guidetti campione del mondo, e Antonio Carraro Imoco Conegliano: diretta su Rai Sport, Eurosport e Discovery+. Alle 21 è in programma la finale maschile con i campioni in carica polacchi dello Zaksa Kedzierzyn Kozle contro il Trentino Itas di Lorenzetti, in diretta su Rai 2, Eurosport e Discovery+.