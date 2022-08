Paltrinieri e Acerenza da sogno: oro e argento nella 5 km agli Europei

Per Paltrinieri è il secondo oro in questa rassegna di Roma dopo quello negli 800 ed è la terza medaglia in assoluto con l’argento nei 1500. Domani, però, la ghiotta occasione di provare a mettersi in tasca anche un altro premio con la 10 km di cui è campione mondiale, europeo e bronzo olimpico in carica. Poi ci sarà anche la staffetta 4x1500.