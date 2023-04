Parigi-Roubaix all’olandese van der Poel. Ganna sesto

La 120a edizione della Parigi-Roubaix se l'è aggiudicata Mathieu van der Poel che è arrivato da solo sul traguardo. Per il corridore e ciclocrossista olandese dopo il successo nella Sanremo un'altra importante classica. Dietro van der Poel si è piazzato il compagno di squadra Philipsen che ha bruciato allo sprint Van Aert deluso all'arrivo. L'italiano Filippo Ganna è arrivato nelle retrovie dopo uno sforzo terribile sui tratti di pavé. Non è stato certamente il miglior Ganna per mancanza di attitudine a queste classiche del nord.