Parigi-Roubaix: l’edizione più veloce di sempre all’olandese Van Baarle

Vittoria dell'olandese non favorito alla vigilia

L'olandese della Ineos Grenadiers, Dylan van Baarle ha trionfato oggi alla Parigi-Roubaix dopo aver completato un'eccellente gara con un impressionante sforzo in solitaria. L'olandese ha avuto lo scatto vincente a 19 chilometri dalla fine, nel settore acciottolato di Camphin-en-Pévèle, sopraffacendo i suoi compagni di fuga Matej Mohoric (Bahrain Victorious), Tom Devriendt (Intermarché-Wanty Gobert) e Yves Lampaert (Quick-Step Alpha Vinyl ). Secondo e terzo al traguardo sono arrivati Wout van Aert (Jumbo-Visma) e Stefan Küng (Groupama-FDJ). La corsa frenetica ha favorito un'incredibile velocità media di 45,8 km/h in quella che si è rivelata l'edizione più veloce in assoluto della Parigi-Roubaix, la prima vittoria per Ineos Grenadiers ex Team Sky nell'Inferno del Nord.