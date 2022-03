Paura al Giro di Catalogna: Colbrelli sviene poi soccorso con massaggio cardiaco

Il vincitore della Parigi-Roubaix Colbrelli allo sprint ha chiuso al 2° posto poi il malore

Momenti di paura si sono vissuti oggi all'arrivo della prima tappa del Giro di Catalogna. Come riporta Gazzetta.it, Sonny Colbrelli, 31enne corridore della Bahrain Victorious, ha accusato un malore una volta tagliato il traguardo - secondo alle spalle del vincitore Michael Matthews - ed è stato subito soccorso, con tanto di massaggio cardiaco. L'azzurro, vincitore lo scorso ottobre della Parigi-Roubaix, sarebbe stato vittima di un collasso e sarebbe stato poi trasportato all'ospedale di Girona, una volta tornato cosciente. In serata il primo comunicato della Bahrain Victorius che conferma le prime informazioni sull’accaduto: «Dopo lo sprint della prima tappa della Volta a Catalunya, Sonny Colbrelli è caduto privo di sensi. Colbrelli ha usufruito dell’assistenza medica ed era in condizioni stabili quando è stato portato in ambulanza all’Hospital Universitari de Girona per ulteriori accertamenti sulle sue condizioni. Seguiranno ulteriori aggiornamenti».