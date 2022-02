Pechino 2022, Davide Ghiotto e Dorothea Wierer bronzo nello Speed Skating e nel Biathlon

Bel traguardo per l'italiano

Davide Ghiotto ha vinto il bronzo nei 10.000 metri maschili di pattinaggio di velocità al National Speed Skating Oval di Pechino. Altra medaglia per l'Italia ai Giochi di Pechino 2022. Il vicentino ha chiuso in 12'45"98 la sua gara, dietro allo svedese Nils van der Poel, oro e record del mondo con 12'30"74.

Argento per l'olandese Patrick Roest con il tempo di 12'44"59. Per i colori azzurri della spedizione olimpica si tratta della nona medaglia in assoluto fin qui.

Ma la mattinata di medaglie non è finita qui. Infatti Dorothea Wierer chiude in 3^ posizione dietro alla norvegese Roiseland e alla svedese Elvira Oeberg la sua gara del Biathlon, 7,5km sprint donne. L'azzurra, che ha chiuso la sua prova in 2'21''5 senza errori al poligono, è medaglia di bronzo. Si tratta dunque della decima medaglia totale per l'Italia che ottiene così un piccolo record riuscendo ad eguagliate quanto fatto nell'edizione del 2018 di Pyeongchang.