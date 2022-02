Pechino 2022, Federica Brignone bronzo nella combinata

Altra medaglia per l'atleta italiana ai Giochi

Federica Brignone c'è! Ancora lei, ancora una medaglia. Dopo l’argento conquistato nel gigante, l'azzurra si prende un altro podio conquistando la medaglia di bronzo nella combinata, grazie a un'ottima seconda prova nello slalom speciale (era infatti ottava dopo la discesa libera). Davanti a lei le svizzere Wendy Holdener (argento) e Michelle Gisin (oro). Per l'Italia è la sedicesima medaglia a Pechino 2022 (il record è di 20 a Lillehammer 1994).

Troppa differenza tra le due elvetiche e le altre atlete. Gisin, campionessa olimpica in carica, si conferma con 1”05 di vantaggio sulla connazionale, bronzo pochi giorni fa nello slalom, e ben 1”85 sulla Brignone. Per l’italiana è la seconda medaglia a Pechino e la terza olimpica in carriera. Fuori dal podio invece la ceca Ester Ledecka, staccata di 8 decimi dall’azzurra, e le austriache Huber e Scheyer, quinta e sesta.