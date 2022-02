Pechino 2022, Francesca Lollobrigida di bronzo nella mass start

Altra medaglia per l'Italia

La finale è stata ricca di emzioni con l'attacco iniziale della canadese Valerie Maltais che a metà gara si lascia però riassorbire dal gruppo dove la Lollobrigida, in corsia interna, rimane nella pancia marcando Ivanie Blondin. A 2 giri dal termine, l'olandese Schouten lancia la volata finale ma la canadese Blondin e appunto l'atleta azzurra non la lasciano scappare del tutto. Nonostante restino vicine, la medaglia del metallo più pregiato resta appunto a Irene Schouten che completa il quadro con l'oro nei 3000 e nei 5000 metri. Medaglia d'argento per Ivanie Blondin e grandissimo bronzo per la nostra Lollo che aggiunge un'altra medaglia sia a livello personale, dopo l'argento dei 3000 metri, sia a livello di spedizione italiana a Giochi.