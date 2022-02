Pechino 2022, grande Federica Brignone: argento nel Gigante

Argento per l'italiana

Arriva un'altra medaglia per l'Italia dai Giochi Olimpici di Pechino 2022. Questa volta è Federica Brignone a regalare un argento alla spedizione Azzurra. Bellissima medaglia nel Gigante femminile per l'atleta italiana che scende in modo splendido e si piazza sul secondo gradino del podio.