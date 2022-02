Pechino 2022, impresa Sofia Goggia: argento nella discesa. Bronzo per la Delago

Doppia medaglia per l'Italia

Impresa storica di Sofia Goggia che a 23 giorni dall'infortunio al ginocchio si regala una giornata di festa conquistando la medaglia d’argento nella discesa alle Olimpiadi di Pechino. Con lei sul podio anche Nadia Delago, bronzo. L’atleta bergamasca è riuscita non solo a tornare sugli sci, ma anche a farlo in modo vincente avvicinandosi alla conquista dell'oro andato, per soli 16 centesimi, alla svizzera Corinne Suter.