Prada Cup, vince Luna Rossa: Team Uk battuto 7-1

Luna Rossa conquista la Prada Cup e si aggiudica la finale di America’s Cup dopo 21 anni. Al team italiano sono bastate quattro giornate di regate per avere la meglio del Team Ineos Uk, battuto con un netto 7-1. Per l’Italia sarà la terza volta a contendersi la Vecchia Brocca.

In precedenza era già accaduto nel 1992 (Moro di Venezia) e poi nel 2000 ancora con Luna Rossa. Ad Auckland, l’AC75 di Patrizio Bertelli domina anche gara 7 e 8 mostrandosi nettamente superiore a Britannia, che nel round robin l’aveva sempre battuta. La prima regata è un dominio assoluto di Luna Rossa, che taglia il traguardo con 1’45” di vantaggio. Nella seconda c’è più pathos a causa di una penalità inflitta agli italiani per partenza anticipata: i ragazzi di Sirena-Spithill rimontano i 50 metri e vanno a vincere con 56” di vantaggio. Per Luna Rossa è la seconda affermazione nella selezione degli sfidanti dopo quella del 2000: oggi come allora affronterà in finale di America’s Cup i padroni di casa di Team New Zealand, dal 6 al 15 marzo.