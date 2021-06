Atp Queen’s, Berrettini batte in finale Norrie ed è campione

Prima volta di un tennista italiano a vincere sull'erba londinese

Successo del tennista italiano Matteo Berrettini in finale contro Cameron Norrie. L’azzurro ha vinto in tre set: 6-4; 6-7; 6-3. E' lui il campione del Queen’s, primo italiano a vincere sull'erba di Londra e secondo italiano in finale dopo Tieleman nel 1998. Matteo sfrutta benissimo il proprio servizio e fa suo il primo set, perdendo il secondo al tie-break. Decisivo il terzo. Per Berrettini era la terza finale della stagione (ha vinto a Budapest e ha perso a Madrid, il record nel 2021 è di 25 vinte e 6 perse), la seconda sull’erba, arrivata senza perdere un set e superando tra gli altri Andy Murray e Dan Evans. Nel 2019 aveva già trionfato sull’erba, a Stoccarda.

Le parole di Norrie dopo la finale: "Complimenti Matteo, hai fatto meglio di me nei punti importanti. Hai una bellissima carriera davanti. Prima del torneo avrei firmato per una finale, ringrazio il pubblico per il sostegno". "Non voglio offendere gli altri trofei, ma questo è il più bello". Dice Berrettini, primo vincitore all'esordio nel Queen's dai tempi di Becker (1985): "Pensare al mio nome e al suo accostati è incredibile. Ho realizzato un sogno che avevo da bambino, questo torneo lo guardavo da piccolo in tv. Partita dura, ringrazio tutti. Norrie bravissimo, sono sicuro che il suo primo trofeo in carriera arriverà a breve. Abbiamo giocato una bella finale e spero il pubblico si sia divertito". E il pubblico applaude. E ora Wimbledon: "Sono arrivato qui giovedì, è facile adattarmi, mi sono divertito".