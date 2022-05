Risorge Djokovic che batte Tsitsipas e vince gli Internazionali d’Italia

La vittoria numero 1001 della carriera è una delle più importanti per Novak Djokovic

Un grande Novak Djokovic ha conquistato il suo primo torneo del 2022 mettendosi alle spalle tutte le polemiche di inizio anno in Australia. Il serbo lo ha fatto nella 'sua' Roma battendo in finale Stefanos Tsitsipas con i parziali di 6-0, 7-6. Per il n°1 del mondo si tratta del sesto successo in carriera al Foro. La vittoria numero 1001 della carriera è una delle più importanti per Novak Djokovic.