Roland Garros, Djokovic batte Nadal e va in finale

Il serbo ha battuto il maiorchino nel loro 58.mo confronto

Novak Djokovic ha battuto Rafa Nadal in 4 set: 3-6 6-3 7-6 6-2 al Roland Garros. Spettacolo sulla terra rossa con colpi pazzeschi nel 58° confronto tra i due. Il serbo vola in finale a Parigi dove sfiderà Stefanos Tsitsipas. Inizio choc per Nole, che si vede annullare tre palle break e poi in un amen si trova sotto 0-5. Il serbo strappa il servizio a Rafa, lo spaventa nel turno successivo di battuta, ma cede 6-3 il primo set dopo un'ora. Il n°1 del mondo ha una super reazione e pareggia i conti con il 6-3 del secondo set. Drammatico il terzo parziale, con un livello extra-terrestre da ambo le parti e Nole che la spunta al tie-break dopo 93' di battaglia. Lo speaker annuncia al pubblico che le autorità hanno concesso una deroga al coprifuoco, permettendogli così di vedere finire l'incontro. Parte la 'Marsigliese', dopo tre ore e mezza di spettacolo. Rafa cala vistosamente dal punto di vista fisico, Djokovic ne approfitta e chiude 6-2, diventando il primo giocatore a infliggere due sconfitte a Nadal a Parigi (104-3 il suo record aggiornato): andrà a caccia domenica del suo secondo titolo al Roland Garros, lo Slam numero 19, il secondo di fila dopo gli Australian Open.