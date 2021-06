Roland Garros, Djokovic fatica ma batte Berrettini in quattro set

Il numero 1 al mondo molto solido ha concesso solo un set all'italiano

Successo di Novak Djokovic contro il nostro Matteo Berrettini nei quarti di finale del Roland Garros. Il serbo numero 1 al mondo ha superato il 25enne romano in quattro set: 6-3 6-2 6-7 7-5 con due match point annullati da Matteo che ha provato a opporre resistenza al cannibale serbo che è sceso in campo in preda a uno stato di grazia. Nole raggiunge Nadal (che ha battuto Schwartzman) in semifinale, grazie al sorteggio che li ha messi dalla stessa parte del tabellone.