Roland Garros, forfait di Federer e Berrettini approda ai quarti

Probabile che Berrettini trovi ai quarti Djokovic

Matteo Berrettini approda per la prima volta in carriera nei quarti di finale del Roland Garros. Il forfait di Roger Federer, ufficializzato domenica pomeriggio dopo i dubbi espressi nella notte al termine del sofferto match vinto sul tedesco Dominik Koepfer, valgono dunque al 25enne romano, n.9 del ranking e del seeding, senza scendere in campo lunedì un posto tra i migliori otto dello Slam francese su terra, dove è alla sua quarta partecipazione.