Roland Garros, Nadal spazza via Sinner in tre set

Un grande futuro per Sinner ma oggi ha vinto Nadal

Nulla da fare per Jannik Sinner, n.19 ATP e 18esima testa di serie, che per il secondo anno di fila ha raggiunto gli ottavi nel Roland Garros ed è stato eliminato da Rafa Nadal in tre set 7-5, 6-3, 6-0. Il “signore della terra (e di Parigi)” n.3 del ranking mondiale e del tabellone, che a Parigi è recordman di successi con 13 trionfi, ha dominato la scena. Il maiorchino lo scorso ottobre aveva stoppato nei quarti il 19enne di Sesto Pusteria, esordiente assoluto al Roland Garros. Il 35enne mancino di Manacor si è aggiudicato entrambi i precedenti: oltre alla sfida nei quarti a Parigi, ha vinto il match di secondo turno agli Internazionali BNL d’Italia il mese scorso. Oggi devastante contro un Sinner che è considerato il talento del futuro.