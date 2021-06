Roland Garros, Sinner batte Ymer e accede agli ottavi dove trova Nadal

Il tennista italiano ha vinto in tre set

Jannick Sinner accede al quarto turno (ottavi) del Roland Garros, secondo Slam del 2021 in corso sulla terra rossa parigina, dopo aver battuto lo svedese Mikael Ymer n.105 del ranking con il punteggio di 6-1, 5-7, 6-3. Seconda partecipazione per Jannik Sinner, che lo scorso anno da debuttante assoluto si era arreso solo nei quarti al “signore della terra (e di Parigi)” Rafa Nadal. Il 19enne di Sesto Pusteria, n.19 ATP e 18esima testa di serie, dopo aver annullato all’esordio un match-point al francese Pierre-Hugues Herbert, n.85 del ranking (prima vittoria al quinto in carriera per l’altoatesino su tre incontri disputati), si è aggiudicato in quattro set il derby con Gianluca Mager (n.87 ATP). Adesso per Sinner un duro ostacolo agli ottavi di finale: Rafa Nadal.