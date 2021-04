Rombo dei motori nel week end: F.1 e MotoGp: orari e dove vedere le gare in tv

Sarà un fine settimana con il rombo a mille dei motori. In pista i bolidi di Formula 1 a Imola e anche il Motomondiale a Portimao. Attenzione agli orari delle gare di domenica 18 aprile. A differenza del programma tradizionale, la Moto2 si svolgerà dopo la MotoGP. Tutte le gare saranno visibili su Sky Sport MotoGP (canale 208): Moto3 alle 12:20, MotoGP alle 14, Moto2 alle 15:30. In Formula 1 la Mercedes è partita forte con il solito Hamilton ma Verstappen lo insidia. Poi le Ferrari che in Italia vorranno fare la voce grossa.