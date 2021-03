Rugby, altra batosta al 6 Nazioni per l’Italia battuta 48-7 dal Galles

Un’altra pesante lezione rimediata dall’Italrugby in questo Sei Nazioni 2021. Gli Azzurri di Franco Smith rimediano contro il Galles la terza sconfitta all’Olimpico dopo i ko con

Francia e Irlanda, la quarta nel Torneo dopo quella di Twickenham contro i campioni uscenti dell’Inghilterra. I ‘Dragoni’ sembrano di un altro pianeta e passano tranquillamente a Roma con un 48-7. Italia sabato prossimo impegnata contro la Scozia ad Edimburgo.

TABELLINO

Marcatori: p.t. 3′ c.p. Biggar (0-3); 8′ m. Adams tr. Biggar

(0-10); 13′ m. Faletau (0-15); 21′ m. Owens tr. Biggar (0-22); 30′

m. Owens (0-27); s.t. m. North tr. Biggar (0-34); 10′ m. Ioane tr.

Garbisi (7-34); 19′ m. Sheedy tr. Sheedy (7-41); 25′ m.

Rees-Zammit tr. Sheedy (7-48).

Italia: Trulla (3′ s.t. Padovani); Bellini, Brex, Canna, Ioane

(7′-17′ p.t. Fabiani; 26′-28′ s.t. Zilocchi); Garbisi (14′ s.t.

Mori), Varney (22′ s.t. Violi); Lamaro, Meyer (25′-35′ p.t.

Mbanda’), Negri; Sisi, Cannone (11′ s.t. Lazzaroni: 22′ s.t.

Mbanda’); Zilocchi (33′ p.t. Riccioni), Bigi (cap), Fischetti (25′

s.t. Lovotti).

All. Smith.

Galles: Li. Williams; Rees-Zammit, North (5′ s.t. Halaholo), J.

Davies (12′ s.t. Lo. Williams), Adams; Biggar (12′ s.t. Sheedy),

G.Davies; Faletau (12′ s.t. Wainwright), Tipuric, Navidi; Alun Wyn

Jones (cap) (17′ s.t. Carre), Hill; Francis (4′ s.t. Brown), Owens

(12′ s.t. Dee), A. Jones (13′ s.t. Ball).

All. Pivac.

Arbitro: Barnes (RFU).

Cartellini gialli: 7′ p.t. Bigi, 27′ s.t. Riccioni.

Calciatori: Garbisi (Italia) 1/1, Biggar (Galles) 4/6, Sheedy

(Galles) 2/2.

Player of the match: Josh Navidi (Galles)