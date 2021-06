Rugby, morto a 56 anni Ezio Vittorio: fece grande l’Amatori Catania

Un grande uomo e uno straordinario atleta scomparso ieri a Catania

Il rugby italiano, e in particolare quello catanese, è in lutto per la morte di Ezio Vittorio, storico allenatore dell’Amatori Catania ed ex rugbista, spentosi ieri per un malore a 56 anni. Un fisico da granatiere e un cuore grande come una montagna, Vittorio era molto amato a Catania. Tutti coloro che hanno imparato a conoscerlo negli anni sanno hanno notato che tipo di persona fosse, ne avranno sempre apprezzato il sorriso gentile e l’animo nobile, che ben si sposava con il carattere forte e lo spirito guerriero di chi in panchina dava tutto per i suoi ragazzi, sapendo che loro avrebbero fatto lo stesso per lui. Una notizia che ha scosso l’intero mondo del rugby siciliano, una perdita che lascerà un vuoto enorme nella vita di tutti coloro i quali gli erano vicini.