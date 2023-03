Scardina, l’ultimo bollettino: “Respira in modo autonomo”

BOLLETTINO - "Progressivi miglioramenti hanno consentito ai medici di scalare ulteriormente i sedativi e di far respirare il paziente in modo autonomo", si legge. E nel comunicato completo: "A 15 giorni dal ricovero, i progressivi miglioramenti, monitorati con l'elettroencefalogramma, hanno consentito ai medici di scalare ulteriormente i sedativi e di far respirare il paziente in modo autonomo". "Situazione quindi in lieve miglioramento ma è ancora presto per esprimersi sulla prognosi in termini di velocità e qualità della ripresa".