Sci, a Levi la Vlhova si mette dietro tutti nello slalom

Vlhova bis nello slalom di Levi, Peterlini 16esima: “Posso migliorare sui piani”

In casa Italia, terzo miglior risultato in carriera sul massimo circuito per la 24enne del Gruppo Sportivo Fiamme Oro Martina Peterlini, sedicesima a 1″22 dalla leader, ma in recupero di ben nove posizioni col settimo miglior tempo nel pomeriggio. Non sono riuscite a superare il taglio della prima manche Lara Della Mea, rientrata sabato da un infortunio al ginocchio, la quale si è fermata al 35esimo posto, seguita da Marta Bassino 38esima, Roberta Midali 45esima, Sophie Mathiou 53esima. Non hanno terminato la prima manche Marta Rossetti e Anita Gulli.

“Mi spiace solamente che soprattutto sabato non ho capito tanto bene come affrontare i piani iniziali, dovevo fare qualcosa di diverso – ha commentato alla fine Peterlini -. Per il resto sono soddisfatta, soprattutto per il comportamento sul muro, dove ho fatto bene in tutte e quattro le manches, oggi poi ho fatto addirittura il miglior tempo in quel tratto. In generale c’è ancora tanto da migliroare, affrontiamo un passo alla volta con fiducia”.