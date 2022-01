Sci, discesa femminile Garmisch: la Suter sorprende tutti. Quinta la Delago

La ventiquattrenne poliziotta gardenese ha tagliato il traguardo a 85 centesimi dalla vincitrice

Prima vittoria stagionale in Coppa del mondo per Corinne Suter nella discesa femminile di Garmisch, orfana di Sofia Goggia e Breezy Johnson. La ventisettenne svizzera, campione del mondo in carica della specialità, ha mostrato sulla pista Kandahar una discreta superiorità nei confronti della concorrenza, concludendo la sua prestazione con il tempo di 1’40″74, grazie al quale ha preceduto la sorprendente compagna di squadra Jasmine Flury, tornata sul podio dopo oltre quattro anni dalla vittoria nel supergigante di St. Moritz) con il secondo posto a 51 centesimi, mentre l’austriaca Cornelia Huetter si è piazzata terza a 78 centesimi.

Ottima in casa Italia la quinta posizione di Nadia Delago La ventiquattrenne poliziotta gardenese ha tagliato il traguardo a 85 centesimi dalla vincitrice, ma ha gettato al vento la possibilità di conquistare il primo podio della carriera nei due curvoni centrali, in cui ha corretto un paio di volte la direzione, perdendo velocità per lo schuss finale, in cui ha fallito il terzo posto per soli 7 centesimi. La sua rimane comunque una stagione di straordinaria continuità di prestazioni dove, a parte Cortina settimana scorsa, non ha mai fatto peggio dell’ottavo posto. “Sono molto contenta – ha dichiarato al traguardo Nadia -. Qui sotto finita lunga e non ho portato velocità verso il traguardo, gli sci erano molto veloci e nella parte alta ho sciato bene, la pista mi è sembrata più facile rispetto agli anni scorsi. Peccato per quei pochi centesimi che ancora mi separano dal podio, cercherò di limarli nelle prossime occasioni”.