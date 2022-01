Sci, discesa femminile: vince la Gut cade Sofia Goggia. Le condizioni

La bergamasca è finita fuori pista perdendo lo sci

Redazione ITASportPress

Una grande gioia e un enorme rimpianto. La discesa femminile di Coppa del mondo ad Altenmarkt/Zauchensee, si è chiusa con sensazioni contrastanti per l’Italia: il quarto posto di Nadia Delago vale tantissimo, perché è il suo miglior risultato in carriera sul massimo circuito, dove mai era arrivata così in alto. Un’ottima prova per la più piccola delle due sorelle gardenesi, che ha mostrato tutti i suoi miglioramenti tecnici terminando in 1’46”30 a soli 8 centesimi dal podio. L’uscita di Sofia Goggia, invece, è stata un vero e proprio peccato: la fuoriclasse bergamasca ha pagato un arretramento con successiva spigolata che le ha fatto perdere il controllo, facendole terminare prematuramente la gara quando aveva un vantaggio di oltre mezzo secondo dalla prima posizione virtuale.

Trentaquattresimo successo in carriera per Lara Gut-Behrami: la ticinese, al secondo successo stagionale dopo quello in superG a St.Moritz, ha messo in scena una discesa tecnicamente perfetta fissando il cronometro sull’ 1’45”78. Seconda posizione a 10 centesimi per la tedesca Kira Weidle, al miglior risultato in Coppa del mondo, sul podio a quasi un anno dall’argento iridato di Cortina. Terza posizione per l’austriaca Ramona Siebenhofer, con 44 centesimi di distacco.

Ottimi segnali anche da Federica Brignone, sesta al traguardo. La 31enne carabiniera valdostana è stata nettamente la migliore nel tratto centrale della pista – il più tecnico -, rimanendo sempre con gli sci incollati al terreno e mettendo in mostra buoni spunti in vista del superG di domenica 16 gennaio. Brignone ha terminato in 1’46”75 a 87 centesimi dalla leader elvetica.

Hanno terminato appena fuori dalle prime dieci Nicol Delago, 12esima a 1”30 ed Elena Curtoni 13esima a 1”35. Entra in top 20 anche Francesca Marsaglia, 19esima al traguardo, mentre si è dovuta accontentare della 42esima posizione Roberta Melesi.

La classifica di specialità vede sempre Sofia Goggia al comando con 300 punti, davanti all’assente Breezy Johnson e all’austriaca Ramona Siebenhofer, in rialzo di due posizioni. Tutto invariato nella generale con Shiffrin davanti a Vlhova e Goggia.

Prossimo appuntamento domenica 16 gennaio dalle ore 11.30 con il supergigante in diretta Tv su Raisport ed Eurosport.

Le parole di Sofia Goggia dopo la discesa femminile di Altenmarkt-Zauchnsee, in cui è caduta dopo circa una cinquantina di secondi quando stava realizzando il miglior tempo. “E’ stato un grosso peccato – spiega la leader della classifica di specialità -. Sono caduta nella zona della compressione, penso di avere preso un dossettino con la neve, mi è partito uno sci e poi mi si è staccato l’altro e sono finita nelle reti, finendo da 100 km/h a 0 nel giro di un secondo. Mi dispiace veramente tanto perchè stavo andando veramente forte, sono ammaccata e dolorante ma fortunatamente integra, farò tutte le terapie e domenica cercherò di essere al via del supergigante, vedendo anche come si sentirò quando mi sveglierò”.