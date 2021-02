Sci, discesa Garmisch: trionfa Dominik Paris

Torna a trionfare in una gara di Coppa del Mondo Dominik Paris che vince la discesa di cdm di Garmisch, l’ultima prima dei Mondiali di Cortina. Per l’azzurro, che in 1.33.981 ha preceduto lo svizzero Beat Feuz (1.34.18) e l’austriaco Matthias Mayer (1.34.21), è la 19/a vittoria in carriera ed il 39/o podio. Per l’Italia buon 5/o posto di Christof Innerhofer, ultimo e sinora unico azzurro ad aver vinto la discesa di Garmisch nel 2013. La gara è’ stata anche lungamente interrotta per la spettacolare caduta dopo l’ultimo salto del tedesco Josef Ferstl che ha sfondato parecchi metri di rete di protezione ma senza riportare danni.

PARIS: “Sono sorpreso dal risultato di oggi. Ogni giorno va meglio e trovo sempre più confidenza con la sciata – ha commentato Paris dopo la gara – Ci voleva tempo per tornare sul podio. L’allenamento di ieri mi aveva dato fiducia e oggi sono molto felice di quello che ho fatto”.