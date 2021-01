Sci, discesa Kitzbuehl: ancora Feuz vince. Bene Innerhofer

Beat Feuz compie l’impresa e fa il pieno delle vittorie in discesa in questa edizione dell’Hahnenkamm a Kitzbuehel. Una doppietta storica per lo svizzero, che prima di questo 2021 non aveva mai vinto sulle nevi tirolesi. Il suo tempo è di 1’55″29, per 17 centesimi meglio di quello del francese Johann Clarey, che a 40 anni diventa l’atleta più vecchio ad essere salito su un podio di Coppa del mondo. Al terzo posto c’è Matthias Mayer, al secondo podio in tre giorni, staccato di 38 centesimi da Feuz.

Ma oggi la Streif ha battezzato il ritorno ad alto livello di Christof Innerhofer, un altro atleta rispetto a quello visto nella prima discesa, capace di staccare il quarto tempo assoluto e avvicinarsi al podio. Gli 86 centesimi di ritardo che Innerhofer accusa da Feuz non spiegano bene la prestazione del campione di Gais, che è tornato ad attaccare senza esitazione su una pista dura e veloce come piace a lui.

Dominik Paris chiude al settimo posto, in una giornata in cui il carabiniere della Val d’Ultimo non ha trovato il giusto feeling con la pista, oltre ad essere sceso nel momento in cui la visibilità era più scarsa sulla pista.

Gran colpo di Florian Schieder, 25enne carabiniere di Castelrotto, che, partito con il numero 50, ha fatto registrare i migliori intermedi per tutta la parte alta del tracciato per poi lasciare qualcosa nella parte finale, ma è riuscito comunque a chiudere la sua gara al 14/o posto con 1″43 di ritardo da Feuz, il suo miglior risultato in carriera, sulla pista che più ama.

A punti anche Matteo Marsaglia, 28/o, mentre sono appena fuori dalla zona punti, Davide Cazzaniga 33/o e Emanuele Buzzi 35/o.

Con i 100 punti conquistati oggi, Feuz balza in testa alla classifica di specialità con 326 punti, contro i 298 di Matthias Mayer e i 217 di Johann Clarey. Paris è quinto a 188.

Per lunedì è in programma il recupero del superG, con partenza alle 10.45 e diretta su Rai Sport ed Eurosport.

Ordine d’arrivo DH maschile Kitzbuehl

1. Beat Feuz SUI 1’55″29

2. Johan Clarey FRA +0″17

3. Matthias Mayer AUT +0″38

4. Christof Innerhofer ITA +0″86

5. Romed Baumann GER +0″97

6. Andreas Sander GER +1″00

7. Dominik Paris ITA +1″18

8. Otmar Striedinger AUT +1″20

9. Matthieu Bailet FRA +1″22

10. Daniel Hemetsberger AUT +1″32

10. Marco Odermatt SUI +1″32

12. Travis Ganong USA +1″35

13. Max Franz AUT +1″38

14. Florian Schieder ITA +1″43

15. Daniel Danklmaier AUT +1″46

28. Matteo Marsaglia ITA +2″31

33. Davide Cazzaniga ITA +2″61

35. Emanuele Buzzi ITA +2″84