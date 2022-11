Sci, discesa Lake Louise: vince Kilde. Sfortunato Paris perde uno sci e cade

Dietro Kilde l’austriaco Daniel Hemetsberger poi Marco Odermatt

La prima discesa stagionale regala la vittoria numero 14 ad Alexander Aamodt Kilde, la settima in discesa, grazie a una gara d’attacco, con qualche minuscolo errore, ma una grande velocità, soprattutto dalla metà del tracciato in giù. Il suo tempo finale è di 1’47″98, per soli 6 centesimi meglio dell’austriaco Daniel Hemetsberger, secondo classificato, e 10 meglio di Marco Odermatt, il padrone della Coppa del mondo della passata stagione, che comincia al meglio le gare veloci. Quindi Matthias Mayer, quarto a 37 centesimi e Beat Feuz, quinto a 63. Poi i distacchi aumentano.

Un gran peccato per la gara di Dominik Paris, che ha mostrato di essere in forma fino a che è rimasto in gara. Paris, in linea con i tempi dei migliori nella parte alta del tracciato, è scivolato al Followay senza riportare nessuna conseguenza fisica, dopo che gli si è staccato uno sci a seguito di una leggera intraversata. L’azzurro si è immediatamente rialzato ed è sceso al traguardo con i propri sci.

“E’ andata bene fino a lì – ha detto Paris al traguardo -, non credevo di essere così veloce perché avevo fatto due piccoli errori, prendendo due buche. Non sono riuscito a tenere la linea esattamente come avevo in testa, ma ero veloce. Quando sono entrato nel Followay forse ero po’ leggero sul piede e ho avuto un impatto molto forte. Non so esattamente cosa è successo, so che in un attimo non c’era più lo sci. Non mi era mai successo di perdere uno sci in gara, ma oggi è successo. E’ un peccato. Oggi vado via con uno zero, e mi dispiace. E’ fondamentale che sono solo scivolato e non ho nessun problema fisico, non sento male da nessuna parte. Questo è davvero importante. Vediamo cosa riuscirò a fare domenica nel superG”.

Si è rivisto Thomas Dressen, al rientro alle gare dopo quasi mille giorni di assenza e il tedesco ha chiuso nella top ten.

Oltre il quindicesimo posto gli altri azzurri al via. Christof Innerhofer è 18/o e ha accusato 1″81 di ritardo da Kilde, Mattia Casse è 20/o, al rientro dall’infortunio al piatto tibiale, è staccato di 1″99 dal leader, dopo un’ottima prima parte di gara, mentre 2″44 ha pagato Matteo Marsaglia, 28/o, e 2″82 è il ritardo di Guglielmo Bosca, 35/o. Florian Schieder è 42/o e accusa 3″20 di svantaggio al rientro dall’infortunio. Da registrare il 25/o posto di Nicolò Molteni a 2″33, per la seconda volta a punti in carriera. Giovanni Franzoni taglia il traguardo con 3″16 di ritardo e il 41/o posto, alla prima discesa in Coppa del mondo, mentre non termina la gara Matteo Franzoso a causa di una caduta nel finale senza conseguenze.

Per domenica è in programma il superG, con partenza prevista per le 20.30, ora italiana.