Sci, discesa Val Gardena: Aamodt miglior tempo nella seconda prova ufficiale

Due norvegesi ai primi due posti della seconda prova ufficiale in vista della discesa maschile di Val Gardena sulla mitica pista Saslong. In cima alla classifica di giornata si è issato Aleksander Aamodt Kilde con il tempo di 2’02″09, con il quale ha preceduto il connazionale Kjetil Jansrud di 26 centesimi, terza posizione per l’austriaco Max Franz a 52 centesimi. Matteo Marsagllia è risultato il migliore azzurro con il 25simo posto a 1″99, ancora in fase di studio Christof Innerhofer e Dominik Paris, che hanno concluso al 32simo e 38simo posto con un ritardo rispettivamente di 2″32 e 2″42, fuori dai quaranta Florian Schieder, Guglielmo Bosca, Emanuele Buzzi e Davide Cazzaniga. Venerdì 18 dicembre parte il programma delle competizioni ufficiali con il supergigante alle ore 11.45 (diretta tv Raisport ed Eurosport), mentre sabato 19 dicembre toccherà alla discesa sempre alle ore 11.45.

Ordine d’arrivo 2a prova DH maschile Val Gardena (Ita):

1. Aleksander Aamodt Kilde (Nor) 2’02″09

2. Kjetil Jansrud (Nor) +0″26

3. Max Franz (Aut) +0″52

4. Jared Goldberg (Usa) +0″66

5. Ryan Cochran-Siegle (Usa) +0″71

6. Lars Roesti (Svi) +0″88

7. Bryce Bennett (Usa) +0″90

8. Manuel Schmid (Ger) +1″05

9. Ralph Weber (Svi) +1″12

9. Vincent Kriechmayr (Aut) +1″12

25. Matteo Marsaglia (Ita) +1″99

32. Christof Innerhofer (Ita) +2″32

38. Dominik Paris (Ita) +2″42

42. Florian Schieder (Ita) +2″66

52. Guglielmo Bosca (Ita) +3″12

59. Emanuele Buzzi (Ita) +3″61

65. Davide Cazzaniga (Ita) +4″60