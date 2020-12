Sci, discesa Val Gardena: cannibale Kilde è doppietta in Italia!

Aleksander Aamodt Kilde conferma di trovarsi a meraviglia sulla Saslong della Val Gardena e, dopo il trionfo di venerdì in superG, conquista anche la discesa disputata sulla celebre pista gardenese. Il norvegese ha ottenuto tre dei sei trionfi della carriera da queste parti e anche in questa occasione ha dato dimostrazione di eccellenza precedendo sul traguardo lo statunitense Ryan Cochran-siegle di 22 centesimi, felice di avere raggiunto a 28 anni il primo piazzamento della carriera fra i primi tre. Completa il podio lo svizzero Beat Feuz a 54 centesimi, che a sua volta ha preceduto di appena 8 centesimi l’altro statunitense Bryce Bennett e il connazionale Kjetil Jansrud, quarti a pari merito.

Giornata senza squilli per l’Italia, con Dominik Paris che si è difeso con onore, purtroppo un errore ai Ciaslat gli è costato qualche decimo prezioso, il 15simo posto a 1″52 dal vincitore rappresenta comunque un altro passo verso il rientro ai massimi livelli dopo l’infortunio dello scorso mese di gennaio. Qualche punto anche per Christof Innerhofer, 28simo, più attardati Emanuele Buzzi 34simo, Matteo Marsaglia 35simo, Guglielmo Bosca 45simo, Florian Schieder 48simo e Davide Cazzaniga 59simo. La classifica generale vede al comando Kilde con 335 punti, lo inseguono Marco Odermatt con 290 e Alexis Pinturault con 276, domenica 20 dicembre il tour italiano prosegue con il gigante sulla Gran Risa in Alta Badia (prima manche alle ore 10.00, seconda alle 12.30), diretta tv Raisport ed Eurosport).

Paris: “Faccio sempre un po’ fatica qui in Val Gardena. Sono un po’ deluso, ma non sono riuscito ad entrare bene in gara. Bastano due errori e il tempo se ne va. Norvegesi e americani sono più bravi di noi su questo tipo di neve e di pendio. Bisognerà lavorare meglio per il futuro”.

Ordine d’arrivo DH maschile Val Gardena (Ita):